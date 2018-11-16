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Перевернувшаяся фура парализовала движение на трассе в Приморье

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Перевернувшаяся фура парализовала движение на трассе в Приморье

Владивосток, 16 ноября. В районе города Артема в Приморском крае образовалась многокилометровая пробка из-за крупного ДТП.

Грузовик двигался по трассе с односторонним движением в ночь на 16 ноября, когда водитель заметил на дороге другой автомобиль. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и перевернулся.

По предварительным данным, виновник аварии взял у родителей машину Toyota Caldina. Еще одним участником аварии оказался водитель малолитражки, пишет DEITA.RU.

Автор: Ирина Селезнева
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