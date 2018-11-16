В Приморье нашли пресервы с кишечной палочкой

Владивосток, 16 ноября. В Приморском крае в пресервах из сельди выявили бактерии группы кишечной палочки.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Опасные для здоровья человека пресервы производились в столице Приморского края, данная партия уже полностью снята с реализации. Кроме того, производителю рекомендовано сделать повторный отбор проб от следующей партии, сообщает Deita.ru.