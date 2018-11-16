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Подросток на иномарке устроил огромную пробку в Приморье

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Подросток на иномарке устроил огромную пробку в Приморье

Владивосток, 16 ноября. Сегодняшнее утро оказалось недобрым для жителей Приморья из-за пробки, устроенной подростком на угнанном авто.

В районе города Артема, что в Приморье, на шоссе образовалась многокилометровая пробка, причиной которого стало серьезное ДТП.

Как сообщает «Deita.ru», на исходе ночи водитель грузовика двигался по своей стороне трассы, отделенной от встречной полосы металлическим отбойником, когда увидел впереди свет фар машины, ехавшей по этой же стороне, но навстречу. Дальнобойщик попытался уйти от лобового столкновения, но не справился с управлением, в результате чего его грузовик опрокинулся, практически полностью перекрыв дорогу.

Как выяснилось впоследствии, виновником аварии стал несовершеннолетний, который «взял покататься» родительскую Toyota Caldina и без задней мысли покатил искать приключения.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Автор: Виталий Рыжков
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