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Во Владивостоке иномарка «подвисла в воздухе»

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Во Владивостоке иномарка «подвисла в воздухе»

Владивосток, 16 ноября. Пользователи Сети обсуждают странное ДТП, случившееся в Приморье.

Накануне днем на улице Шилкинской во Владивостоке произошло странное ДТП — очевидцы наблюдали автомобиль, словно «подвисший в воздухе». Иномарка каким-то чудом выкатилась с дороги, зацепилась днищем за бетон и уперлась бамперов в припаркованный ниже прицеп — это и уберегло ее от серьезных повреждений.

В то время как владелец авто искал способы спасти свою машину и вернуть ее на твердую землю, пользователи Сети устроили соревнования по остроумию, выдвигая свои версии случившегося.

Комментарии жителей Приморья приводит «Deita.ru»: «Гениально», «Автопаркур», «Птичка летит домой», «Почему машины не летают как птицы... «Гроза» Островский», «Реактивную тягу забыл включить» — злорадствовали приморчане.

Впрочем, нашлись и сердобольные граждане с развитой эмпатией. «Бедолага. Как доставать?», — задается вопросом один из них.

Автор: Виталий Рыжков
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