Жители Владивостока объяснили, зачем притворились автобусом

Владивосток, 15 ноября. Участники акции, которые прикрылись за картонным желтым автобусом и пересекли Золотой мост в Приморье, объяснили, что хотели таким образом привлечь внимание к ряду проблем.

Напомним, 7 ноября на Золотом мосту на видео попал картонный «автобус», внутри которого шли люди. Ролик набрал большое количество просмотров, однако не все поняли, зачем такую акцию провели ее участники.

По словам молодых людей, на проведение такой необычной акции их натолкнули проблемы, связанные со следующими проблемами: Владивосток не приспособлен для движения пешеходов, а автобусы совершенно не справляются с пассажиропотоком.

«… например, маршрутные автобусы, следующие с острова Русского в сторону Изумруда, имеют очень большой интервал отправления, что заставляет студентов по часу стоять на морозе», — отметил один из молодых людей.

Также участники акции рассказали, что главная проблема столицы Приморья — «автомобилизация» города. Об этом пишет DEITA.RU.