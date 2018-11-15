Владивосток, 15 ноября. Ящики с бананами бесплатно раздают во Владивостоке. По информации местных СМИ, один из предпринимателей города, занимающийся торговлей фруктами, раздает крупную партию бананов.

По его словам, груз задержался по пути из Эквадора, и теперь есть риск, что фрукты испортятся, если оставить их на продажу. Чтобы не тратить время, предприниматель решил раздать бананы горожанам. Он готов предоставить все необходимые документы на товар.

«Возле склада рядом с нашей компанией раздают бананы, они еще есть в наличии. Сама я не брала, но наши сотрудницы брали», — рассказала жительница Владивостока в комментарии РИА Новости.

По ее словам, она не знает, кто из городских предпринимателей решил раздать фрукты. Однако жители Владивостока позитивно восприняли эту инициативу. По словам собеседницы издания, почти все хорошие бананы уже разобрали, остались только перезрелые фрукты. Горожане, отметила очевидица, уносят фрукты ящиками с места раздачи.