В Приморье презентовали систему безопасности «Умный дом»

Владивосток, 15 ноября. В Приморском крае представили способную реагировать на движение, регулировать климат-контроль и определять уровень задымленности систему «Умный дом».

Система призвана обезопасить владельцев квартир от пожаров, затопления соседей, кражи и других угроз. «Умный дом» фиксируют изменения на заданной территории и отправляет соответствующие сообщения на смартфон владельца квартиры в специальном приложении, сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, хозяин помещения может узнавать о ситуации в его доме в любом месте, где будет принимает сигнал 3G/4G.