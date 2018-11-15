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Школьники в Приморье подкладывали камни под поезда

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Школьники в Приморье подкладывали камни под поезда

Приморский край, 15 ноября. Региональные правоохранители вычислили четверых учеников младших классов, которые подкладывали камни под поезда.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, малолетние хулиганы таким образом играли на железной дороге, развлекаясь тем, что чинили препятствия проходящим мимо села Кремово поездам.

Все он  оказались детьми из неполных семей, при этом двое из которых состоят на учете в полиции. Все ребята — ученики младших классов единственной в населенном пункте школы.

С маленькими правонарушителями в присутствии их родителей и учителей проведены воспитательные беседы. На родителей составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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