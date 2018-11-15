Во Владивостоке два автомобиля врезались в подпорную стену

Владивосток, 15 ноября. В столице Приморья два автомобиля врезались в стену, в салонах машин оказались зажаты люди.

ДТП произошло в районе улицы Адмирала Юмашева, когда ехавший со стороны Зеленого угла в сторону ул. Котельникова водитель Toyota Prius решил развернуться. Во время совершения маневра в легковушку врезался автомобиль Toyota Corolla. Очевидцы отмечают, что вторая машина ехала с превышением скорости, сообщает Deita.ru.

После столкновения оба автомобиля врезались в подпорную стену. В результате ДТП в салонах иномарок оказались зажаты люди. Водитель Toyota Prius смог самостоятельно выбраться наружу через багажник машины. Пассажирка Toyota Corolla не была пристегнута, ее зажало под панелью автомобиля. Извлекать женщину из салона пришлось спасателям, сообщает издание.