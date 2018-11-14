Виновник смертельной аварии в Приморье сбежал и попал под машину

Владивосток, 14 ноября. Водитель в Приморье спровоцировал смертельную аварию и сбежал, а спустя два часа попал под автомобиль. Соответствующую информацию передает региональное управление МВД.

ДТП случилось на дороге Артем — Находка — порт Восточный: 24-летний водитель, находившийся за рулем Toyota Carina, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Isuzu Elf. Смертельные травмы получил 28-летний мужчина, который находился в салоне первой иномарки.

«Водитель автомашины Toyota не пострадал, он самостоятельно выбрался из поврежденного салона автомобиля и скрылся с места происшествия», — отмечается в сообщении.

Однако через несколько часов в двух километрах от места ДТП он попал под Toyota Ractis, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.