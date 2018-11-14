Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кожемяко сдал документы на регистрацию кандидатом на выборах губернатора в Приморье

55
0 Оставить комментарий

Кожемяко сдал документы на регистрацию кандидатом на выборах губернатора в Приморье

Владивосток, 14 ноября. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом на предстоящих выборах главы региона в региональный избирком.

В поддержку Олега Кожемяко собраны 180 тысяч подписей избирателей (необходимый минимум составляет семь тысяч) и 147 подписей муниципальных депутатов (необходимый минимум — 141 подпись). Документы сданы в среду, 14 ноября, отметил представитель штаба врио губернатора в комментарии РИА Новости.

В понедельник документы на регистрацию сдала председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, которая идет на выборы от партии «За женщин России». Накануне документы в региональный избирком подал кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко.

Ранее Олег Кожемяко озвучил планы по развитию строительной отрасли в регионе, сообщает портал Deita.ru. Врио губернатора планирует навести в ней порядок, а также выстроить систему, при которой власть и бизнес будут эффективно решать задачи на благо развития края.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.