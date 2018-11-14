В пригороде Владивостока иномарка насмерть сбила пешехода

Владивосток, 14 ноября. В ночь на среду в Приморском крае в результате наезда иномарки погиб пешеход.

ДТП произошло в ночь на 14 ноября на трассе Владивосток — Уссурийск, в районе Toyota-центра. Водитель Toyota Mark II сбил насмерть пешехода. Удар был такой силы, что пострадавшего «разорвало на части», сообщает со ссылкой на соцсети портал Deita.ru.

По данным издания, причины ДТП в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в районе Американского перевала в городе Находка произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Оба автомобиля получили серьезные повреждения в результате лобового столкновения.