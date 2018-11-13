Жители Владивостока «прикинулись» автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту

Владивосток, 13 ноября. Четыре жителя Владивостока выразили протест против ограничения прав пешеходов, «прикинувшись» автобусом на Золотом мосту через бухту Золотой Рог в Приморье.

Мужчины надели картонную коробку в виде автобуса и попытались пересечь мост. Однако сотрудник службы безопасности моста остановил нарушителей, пишут «Аргументы и Факты».

Нарушителями оказались местные художники, которые своими руками сделали костюм для акции. Напомним, что мост через бухту Золотой Рог был открыт 6 лет назад.

Пешеходы могли использовать его всего лишь 2 дня. Затем он полностью стал обслуживать транспортные средства. Жители Владивостока считают такой подход дискриминацией, отмечает Deita.ru.

Ранее сообщалось, что в Приморье с 7 этажа выпала курильщица, сидевшая на подоконнике.