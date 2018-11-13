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Аэропорт Владивостока могут назвать именем исследователя или женщины-капитана

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Аэропорт Владивостока могут назвать именем исследователя или женщины-капитана

Владивосток, 13 ноября. Аэропорт Владивостока в рамках проекта «Великие имена России» могут назвать в честь исследователя Дальнего Востока, основателя города, адмирала или первой в мире женщины — капитана дальнего плавания.

Итоговые результаты голосования за варианты названия будут известны 5 декабря. Как рассказали организаторы проекта «Великие имена России», их проект призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения.

Как пишет Deita.ru, конкурс проводится с 11 октября. В ходе первого этапа мероприятия в каждом регионе появился список имен-претендентов. 12 ноября стартовало финальное голосование. В итоговый тур в Приморском крае внесены имена писателя и путешественника Владимира Арсеньева, государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского, капитана дальнего плавания Анны Щетининой и адмирала Геннадия Невельского.

Аэропорт Владивостока могут назвать именем исследователя или женщины-капитана

Автор: Алия Садыкова
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