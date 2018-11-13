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В Приморье пресекли деятельность экстремистской организации

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В Приморье пресекли деятельность экстремистской организации

Владивосток, 13 ноября. Следователи Приморского края пресекли деятельность экстремистской организации.

Как говорится в официальном сообщении регионального управления СК РФ, уголовное дело возбуждено в  отношении жителя Спасска-Дальнего по статье «организация деятельности экстремистской организации» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Дело в том, что мужчина нарушил решение Верховного суда России от апреля текущего года о ликвидации религиозной общины, деятельность которой была признана экстремисткой, а значит – запрещенной.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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