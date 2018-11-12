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В Приморье столкнулись лоб в лоб микроавтобус и легковушка

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В Приморье столкнулись лоб в лоб микроавтобус и легковушка

Владивосток, 12 ноября. В районе Американского перевала в городе Находка в Приморском крае произошла серьезная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

Машина и микроавтобус столкнулись лоб в лоб, оба транспортных средства получили сильные повреждения. Информации о пострадавших не поступало. На месте ДТП находятся оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Deita.ru.

Ранее в Приморье из окна 7 этажа выпала пенсионерка, курившая сигарету.

Автор: Ирина Селезнева
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