Десять человек спасли из горящей пятиэтажки в Приморье

Владивосток, 12 ноября. Десять человек, в том числе двоих детей спасли на пожаре в Дальнереченске, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел вечером 11 ноября на втором этаже жилого пятиэтажного дома. Оперативные службы быстро прибыли на место ЧП. В одной из квартир обнаружилось сильное задымление и горение на кухне.

Спасатели вывели двух детей и восемь взрослых. Медики оказали первую помощь одной из пострадавших. В течение двух часов возгорание было локализовано, а позднее полностью устранено, пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в петербургской «Ленте». Руководство города пообещало выделить дополнительные средства на пожарную безопаность объектов.