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Курившая на подоконнике пенсионерка упала с 7-го этажа во Владивостоке

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Курившая на подоконнике пенсионерка упала с 7-го этажа во Владивостоке

Владивосток, 12 ноября. Жительница Первомайского района Владивостока потеряла равновесие и упала из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Очевидцы сообщают, что женщина пенсионного возраста сидела на подоконнике и курила, а затем выпала из окна. В результате падения пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью.

Прибывшие на место ЧП медики скорой помощи констатировали смерть горожанки. Правоохранительные органы проводят проверку, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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