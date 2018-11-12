На Сахалине педагог оскорбила школьницу из-за дыры на кофте

Владивосток, 12 ноября. В Сети появилось видео, на котором учительница унижает девочку прямо на уроке.

В одной из школ сахалинского города Хомска произошел скандал. Прямо на уроке на глазах у класса учительница унизила девочку, отчитав ее на дырочку на кофте. Одноклассники записали происходящее на телефон и выложили в социальные сети.

«Ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?», — в таком тоне «педагог» общалась со своей ученицей.

Школьница, не в силах ответить, расплакалась, после чего над ней начали смеяться другие ученики.

Как сообщает «Deita.ru», руководство школы в курсе конфликта, с учительницей проведена «воспитательная беседа».