В одном из цирков Приморья старушка получила сдачу билетами «банка приколов»

Владивосток, 12 ноября. Во Владивостоке бабушка, сходив с внуком в цирк, получила сдачу фальшивыми купюрами.

Пожилая жительница Владивостока, сводившая внука в цирк, обнаружила в своем кошельке фальшивые купюры. Как пояснила старушка, она решила купить ребенку небольшой подарок — светящийся шар — и отдала продавцу пятитысячную банкноту.

Лишь какое- то время спустя бабушка обнаружила, что получила сдачу «игрушечными деньгами».

Портал «Deita.ru», сообщивший об этой истории, приводит свидетельство того, что подобный обман происходит в цирке уже не в первый раз.

«Эта которая шариками торгует, у нее скорей всего это на поток поставлено. Уже второй пост такой вижу. Только в первом 500 рублей дали таких. Походу кто-то не слабо заработал в цирке», — пишут пользователи соцсетей в комментариях к новости о «билетах банка приколов».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, подобный случай мошенничества зафиксирован в Самаре — там злоумышленник расплачивался «игрушечными деньгами» с продавцами мобильных телефонов, объявления которых он находил в Сети.