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В Приморье стая собак напала на женщину с шестилетним сыном

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В Приморье стая собак напала на женщину с шестилетним сыном

Приморский край, 12 ноября. На жительницу Уссурийска и ее шестилетнего сына напала стая собак.

Информация об этом опубликована в паблике revizzorro_uss в Instagram. Происшествие произошло еще в субботу 10 ноября в районе городского рынка «Босфор» — женщину и мальчика атаковали около 10 собак.

Как сообщила дочь жительницы Уссурийска, женщина начала отмахиваться сумкой, но животные вцепились зубами в нее и продолжили наступать. Кроме того, дабы привлечь внимание, пострадавшая громко кричала.

«Ни один мимо проходящий человек даже не соизволил чем-то помочь. Элементарно взять камень и хоть как-то отпугнуть. Люди на виадуке стояли и просто смотрели на все», — пишет девушка.

К слову, пост набрал большое количество комментариев. Значительная часть граждан, рекомендовала приобрести газовый или перцовый баллончик, чтобы избежать подобных ситуаций и не ждать ни от кого помощи, пишет Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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