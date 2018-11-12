Жителей Владивостока восхитил дорогой спорткар

Владивосток, 12 ноября. По улицам столицы Приморья разъезжает Lamborghini стоимостью в 20 миллионов рублей.

Автомобиль, подобных которому в России всего несколько десятков, замечен на улицах Владивостока. Как пишет «Deita.ru», в соцсетях появились фотографии одной из последних новинок итальянского автопрома — спорткара Lamborghini Urus.

Mikhail Cheshko в своем Instagram сообщает, что владелец дорогой иномарки в разговоре назвал сумму, в которую обошлась покупка, «20 миллионов с хвостиком».

«Надеялся увидеть вживую хотя бы где-нибудь за бугром такой люксовый авто, но чтобы в своем родном Владивостоке… Просто сказка, просто мечта. И цвет яркий, прям вызывающий», — пишет Mikhail Cheshko.

Отметим, Lamborghini Urus стал первым в истории кроссовером в линейке моделей легендарной итальянской автомобильной компании. В России новинку представили в начале нынешнего года. В нашу страну было доставлено лишь 50 Lamborghini Urus и все их заранее раскупили по предзаказам.