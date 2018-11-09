Корейскую шхуну выбросило в шторм на берег Находки в Приморье

Владивосток, 9 ноября. На берегу залива Находка в одноименном городе Приморского края во время шторма выбросило корейскую рыбацкую шхуну.

Иностранное судно выбросило на берег на мысе Шефнера. С моря по-прежнему дует шквальный ветер. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее издание DEITA.RU сообщало о том, что во время непогоды в бухту Ольга часто устремляются рыбацкие лодки. В шторм здесь можно увидеть до 200 иностранных судов.