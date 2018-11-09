На Приморье обрушился мощный циклон, общественный транспорт работает с перебоями

Владивосток, 9 ноября. Трамваи Владивостока возобновили движение после неполадок, вызванных мощным циклоном.

Мощный циклон обрушился на Приморье утром в пятницу, 9 января. Ливни и штормовой ветер привели к образованию масштабных заторов на дорогах, прервали морское прибрежное сообщение и нарушили движение трамваев по городским линиям Владивостока.

Дождь был настолько сильным, что некоторые улицы и перекрестки столицы Приморского края оказались подтопленными, из-за непогоды во Владивостоке столкнулись несколько автомобилей. При этом в центральных районах Приморья началась метель.

Как сообщили позднее в городской администрации Владивостока, движение трамваев возобновилось к 11.00 по местному времени.

«Утром на маршрут № 6 вышли 13 трамваев, но из-за сильного дождя мы вынуждены были приостановить их работу. По данным на 11 часов все трамваи находятся на маршруте», — приводит слова директора АО «Электрический транспорт» Владивостока Deita.ru.

Также во Владивостоке до 14.00 по местному времени из-за штормового предупреждения отменены морские перевозки. Другие виды транспорта работают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, Приморье будет находиться в зоне действия циклона и завтра, 10 ноября. Ожидаются дожди со снегом и порывы ветра до 28 метров в секунду.