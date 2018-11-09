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В Приморье спасли гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке

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В Приморье спасли гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке

Владивосток, 9 ноября. Гималайского медвежонка, которого держали в тесной клетке, спасли в Приморском крае.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила межрегиональная общественная организация «Центр «Тигр». В настоящее время маленькое животное помещено в центр реабилитации.

«Люди, у которых он жил, доказывали, что его спасли, любили, кормили сгущенкой и прочим, оказывая таким образом «медвежью услугу». Пока сложно говорить о его дальнейшей судьбе — медвежонок жил в ужасной маленькой клетке», — рассказали в центре.

В ближайшее время специалиста заведения будут наблюдать за молодой самкой. Решение о том, выпускать или нет медведя в дикую природу будет принято весной, после того, как животное выйдет из зимней спячки, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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