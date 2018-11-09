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Глава СК РФ отстранил от работы главного следователя Приморского края

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Глава СК РФ отстранил от работы главного следователя Приморского края

Владивосток, 9 ноября. Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от работы главу следственного управления СК РФ по Приморскому краю Сергея Грызыхина.

С заявлением на тему выступила накануне официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко, добавив, что в отношении главы регионального СУ также будет проведена служебная проверка.

«Решение временно отстранить от исполнения служебных обязанностей Сергея Грызыхина было принято с учетом низких показателей работы следственного управления по Приморскому краю», — говорится в официальном сообщении СК РФ.

Как сообщает Deita.ru, сам Александр Бастрыкин планирует в самое ближайшее время посетить  регион и провести личный прием жителей Приморского края. Такое решение было принято по итогам оперативного совещания, на котором подвели итоги работы ведомства в январе-сентябре 2018 года.

Автор: Константин Терехов
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