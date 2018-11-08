В цирке Владивостока дают сдачу «прикольными» деньгами
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Владивосток, 8 ноября. В цирке Владивостока дают сдачу билетами «банка приколов».
О случившемся в одном из популярных мест отдыха горожан гудят местные паблики в социальных сетях, однако официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.
«Бабушка порадовала внука светящимся шаром и сдачу с пяти тысяч получила «игрушечными деньгами» будьте внимательны! Заметила сегодня только, а ходили в цирк в воскресенье», — написала в социальной сети горожанка.
При этом жители Владивостока в комментариях посоветовали сразу же обращаться в правоохранительные органы, при этом предположили, что билет «банка приколов» был получен в другом месте, сообщает Deita.ru.