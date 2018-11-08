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В цирке Владивостока дают сдачу «прикольными» деньгами

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В цирке Владивостока дают сдачу «прикольными» деньгами

Владивосток, 8 ноября. В цирке Владивостока дают сдачу билетами «банка приколов».

О случившемся в одном из популярных мест отдыха горожан гудят местные паблики в социальных сетях, однако официальных комментариев от силовых структур пока не поступало.

«Бабушка порадовала внука светящимся шаром и сдачу с пяти тысяч получила «игрушечными деньгами» будьте внимательны! Заметила сегодня только, а ходили в цирк в воскресенье», — написала в социальной сети горожанка.

При этом жители Владивостока в комментариях посоветовали сразу же обращаться в правоохранительные органы, при этом предположили, что билет «банка приколов» был получен в другом месте, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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