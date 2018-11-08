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Пьяный житель Владивостока поджег магазин, в который его не пустили

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Пьяный житель Владивостока поджег магазин, в который его не пустили

Владивосток, 8 ноября. Житель Владивостока, совершивший поджог супермаркета, выплатит 25 миллионов рублей.

Во Владивостоке вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном поджоге супермаркета. По версии суда и следствия, в январе 2018 мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в магазин, но его не впустила охрана.

В отместку дебошир решил поджечь супермаркет, находящийся на улице Светлановской. Действия пиромана оказались настолько «эффективными», что сгорел не только магазин, в котором возник конфликт, но и другие коммерческие организации, находящиеся в трехэтажном здании, сообщает Deita.ru.

Приговором суда поджигателю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также возмещение нанесенного ущерба на сумму в 25 миллионов рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турист лишился 18 тысяч долларов после пьяного кутежа в одном из баров Владивостока.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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