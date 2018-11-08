Названы города Приморья с самым большим количеством «пьяных» ДТП

Владивосток, 8 ноября. В МВД по Приморскому краю назвали города региона с самым большим количеством «пьяных» дорожно-транспортных происшествий.

Как уточнили в ведомстве, с начала года в Приморье зафиксировано 250 аварий, участниками которого стали граждане, севшие за руль автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.

«Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей — 448, погибших — 65. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7% и 32% соответственно», — говорится в сообщении МВД.

К слову, наибольшее число «пьяных» автомобильных аварий отмечено во Владивостоке и Уссурийске, а также в Надеждинском районе, с начала года госавтоинспекторы привлекли к ответственности порядка 10 тысяч нетрезвых водителей, сообщает Deita.ru.