Жители Приморья убили односельчанина, чтобы угнать у него Mitsubishi

Владивосток, 7 ноября. Двоих жителей Приморья осудили за убийство земляка с целью хищения его машины. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в прокуратуре Приморского края.

Напомним, преступление было совершено в апреле 2017 года в поселке Рудная Пристань: двое мужчин задушили своего знакомого металлическим тросиком и угнали авто марки Mitsubishi Pajero за 450 тысяч рублей. Преступники тело спрятали в лесу, а машину продали.

Приморский краевой суд приговорил одного из фигурантов к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а второму соучастнику – 21 год в исправительной колонии особого режима.