Штормовое предупреждение объявили в Приморье

Владивосток, 7 ноября. Жителей Приморского края предупреждают о надвигающемся шторме, передает РИА «Восток-Медиа».

Южный циклон смещается на северо-запад Японского моря, далее он переместится к Приморью. Так, 9 ноября во Владивостоке синоптики предупреждают о сильных дождях со снегом. В некоторых районах края ожидается гроза и гололедица.

Порывы ветра будут достигать от 11 до 16 метров в секунду, а на прибрежной территории ветер будет дуть со скоростью 25 метров в секунду. Такая погода сохранится в ночь на субботу, 10 ноября, на северо-востоке края.