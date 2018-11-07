Полиция проверит видео с «кальянной вечеринкой» школьников в Уссурийске

Владивосток, 7 ноября. Полиция проверяет видео, на котором ученики пьют пиво и курят кальян, действие, предположительно, происходит в учительской школы приморского села Новоникольск.

«Полиция проверяет размещенную в социальных сетях информацию об инциденте, якобы происходящем в одной из школ села Новоникольск Уссурийского городского округа», — цитирует представителя пресс-службы отдела МВД России по Уссурийску РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой несколько подростков сидят за столом с бутылками пива и курят кальян. Авторы видео сообщают, что кадры сделаны в учительской школы села Новоникольск. Одного из участников вечеринки называют сыном директора учебного заведения. В связи с ситуацией Управление образования и молодежной политики Уссурийска проводит служебное расследование.