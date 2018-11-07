В Приморье подвели итоги саммита глав региональных администраций Северо-Восточной Азии

Владивосток, 7 ноября. На площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке с 29 по 30 октября прошел 23-ий саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

В саммите участвовали делегации от России, Китая, Японии, Кореи и Монголии. Обсуждались вопросы межрегионального партнерства. В рамках саммита состоялось заседание совета по экономике и охране окружающей среды, прошла конференция губернаторов регионов, встречи с представителями СМИ и бизнес-сообщества, сообщает Deita.ru.

«Также был проведен трехсторонний цикл переговоров. Китайская и корейская делегации, представленные малым и средним бизнесом, заинтересовались вопросами торговли продуктами питания и другими сельскохозяйственными проектами, соглашения в сфере сотрудничества которых были подписаны ими с российскими бизнесменами», — цитирует директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова издание.

На саммите также говорилось о возобновлении паромного сообщения между портом Зарубино и южнокорейским городом Сокчо. На посвященной международной торговле встрече вице-губернатор Приморья Константин Богданенко предложил создать систему товаропроводящих структур, которые смогли бы предоставлять площади для экспонирования товаров. В том числе Центрального аймака Монголии или префектуры Тоттори. Кроме того, было высказано предложение, чтобы Россия могла рассчитывать на представление пищевой продукции на зарубежных рынках. Инициативу поддержали практически все делегации, кроме провинции Цзилинь, отметил Старичков.