Синоптики предупредили о дождях в Приморском крае

Владивосток, 7 ноября. В ближайшие дни в Приморском крае ожидается дождливая погода.

По прогнозам синоптиков погода в регионе испортится уже в четверг, и на смену солнцу в Приморье придет ненастье. Активный южный циклон с акватории Желтого моря с одной стороны повысит ночные температуры, однако с другой — понизит дневные.

Уже днем в четверг местами на юге Приморского края начнутся осадки, преимущественно в виде дождя. В ночь на пятницу они распространятся на большую территорию края и усилятся, сообщает Deita.ru.