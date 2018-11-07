Бесследно пропавшего рыбака ищут в Приморье

Владивосток, 7 ноября. В Приморском крае ищут бесследно пропавшего рыбака.

Мужчина ушел рыбачить в ночь на воскресенье 4 ноября и с тех пор о его судьбе ничего не известно. Родственники пытались самостоятельно найти пропавшего, однако их усилия были тщетными.

В настоящее время поисками рыбака занимаются в региональных управлениях МЧС и МВД. В помощь полицейским отправлены четверо спасателей из Находки, а также одна единица техники и одно плавательное средство.

Известно, что пропавший мужчина 1978 года рождения ушел рыбачить на реку Киевку в Лазовском районе Приморья, сообщает Deita.ru.