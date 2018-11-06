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Двое человек погибли в ДТП в Приморье

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Двое человек погибли в ДТП в Приморье

Владивосток, 6 ноября. В Спасском районе Приморского края произошло ДТП, в котором погибли два человека, четверо получили травмы. Об этом сообщает сайт Deita.ru.

По данным издания, ДТП произошло, когда водитель легкового автомобиля потерял управление и врезался в дерево. В результате столкновения погибли два человека, один из пострадавших был госпитализирован. Еще три человека получили незначительные травмы. Издание отмечает, что все пострадавшие находились в одном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае водитель иномарки сбил на пешеходном переходе мать с ребенком и скрылся с места ДТП.

Автор: Виктор Мальцев
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