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Жители Владивостока в День народного единства вышли на праздничный митинг

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Жители Владивостока в День народного единства вышли на праздничный митинг

Владивисток, 4 ноября. Жители Владивостока приняли участие в праздничном митинге, посвященном Дню народного единства.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко назвал День народного единства символом гордости за предков, которые в 1612 году отстояли независимость России. Он подчеркнул, что только благодаря сплоченности всех народов произошло освобождение русской земли.

На Корабельной площади во Владивостоке состоялось праздничное шоу, а вечером горожан ждет масштабный концерт. 4 ноября порадовать местных жителей приедут группы «Мумий Тролль» и «Марлины». Концерт завершится красочным салютом, передает РЕН ТВ.

Утром в городе прошел праздничный марафон в поддержку больных детей, губернатор был в числе бегунов.

Автор: Ирина Селезнева
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