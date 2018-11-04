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День народного единства начали праздновать во Владивостоке

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День народного единства начали праздновать во Владивостоке

Владивосток, 4 ноября. Во Владивостоке День народного единства начался с благотворительного забега.

В России начали праздновать День народного единства и согласия. Одними из первых праздник встретили жители Владивостока — здесь 4 ноября началось с благотворительного забега, участники которого собирают средства в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

В забеге, маршрут которого пролегал вдоль набережной в центре города, стали около 700 человек, в числе которых — врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Здорово, что забег пришло столько владивостокцев. Очень важно, что эти люди несут добро в своем сердце, помогают детям», — отметил Кожемяко после финиша.

В течение дня жителей Владивостока ждет ряд праздничных мероприятий, в числе которых — концерты, ярмарка товаров местных производителей, традиционная полевая кухня с солдатской кашей.

В 13 часов по местному времени возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет митинг с участием общественных национальных организаций Приморского края.

Вечером Владивосток присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств-2018», в рамках которой, по данным Газеты.ру, в этом году по всей стране пройдет около 3500 мероприятий.  

Кульминацией Дня народного единства в столице Приморья станет концерт, на котором выступят группы «Мумий Тролль» и «Марлины», после чего состоится праздничный салют.

Автор: Виталий Рыжков
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