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Народный артист России Владимир Тютюнник скончался на 65-м году жизни

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Народный артист России Владимир Тютюнник скончался на 65-м году жизни

Уссурийск, 2 ноября. Народный артист России Владимир Тютюнник скончался на 65-м году жизни в Приморском крае.

Актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Тютюнник скончался в возрасте 64 лет в Уссурийске, по предварительным данным, от инфаркта, пишет НСН.

Отметим, артист и педагог Владимир Тютюник родился на Украине, изучал актерское мастерство в Тюмени. В Уссурийском театре Восточного военного округа сыграл более 200 ролей. Также Владимир Тютюник стал известен благодаря ролям генерала американской армии в сериале «Корейская война» и милиционера в сериале «Спец».

Автор: Алексей Громов
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