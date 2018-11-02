Во Владивостоке водитель Honda Fit сбил женщину с ребенком и скрылся

Владивосток, 2 ноября. Сотрудники полиции ищут водителя, который на иномарке сбил женщину с ребенком во Владивостоке и скрылся с места ДТП. Соответствующую информацию передает DEITA.RU.

По сообщению очевидцев в социальных сетях, женщина с ребенком в четверг, 1 ноября, переходили проезжую часть по пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался автомобиль марки Honda Fit, водитель которого допустил наезд на пешеходов.

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Женщина и ребенок обратились за помощью к медикам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность водителя.