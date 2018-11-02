Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Микроавтобус в Приморье превратился в лепешку после столкновения с трактором

53
0 Оставить комментарий

Микроавтобус в Приморье превратился в лепешку после столкновения с трактором

Владивосток, 2 ноября. Микроавтобус в Приморском крае буквально превратился в лепешку после столкновения с трактором.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Владивостока на улице Тульской накануне. Судя по всему, водитель старенького микроавтобуса отвлекся от движения, не заметил припаркованный трактор и на полном ходу врезался в него.

При этом удар был такой силы, что автобус буквально превратился в лепешку, а у трактора с колес слетели шины. К счастью, в аварии никто не погиб, мужчина, который управлял микроавтобусом, отделался травмами.

Микроавтобус в Приморье превратился в лепешку после столкновения с трактором

Из-за дорожно-транспортного происшествия со стороны столицы Приморского края в сторону Артема образовался пробка, так как авария заняла две полосы движения, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.