Микроавтобус в Приморье превратился в лепешку после столкновения с трактором

Владивосток, 2 ноября. Микроавтобус в Приморском крае буквально превратился в лепешку после столкновения с трактором.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригороде Владивостока на улице Тульской накануне. Судя по всему, водитель старенького микроавтобуса отвлекся от движения, не заметил припаркованный трактор и на полном ходу врезался в него.

При этом удар был такой силы, что автобус буквально превратился в лепешку, а у трактора с колес слетели шины. К счастью, в аварии никто не погиб, мужчина, который управлял микроавтобусом, отделался травмами.

Из-за дорожно-транспортного происшествия со стороны столицы Приморского края в сторону Артема образовался пробка, так как авария заняла две полосы движения, сообщает Deita.ru.