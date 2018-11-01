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Происшествия

В аварии с микроавтобусом в Приморье травмы получили пять человек

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В аварии с микроавтобусом в Приморье травмы получили пять человек

Владивосток, 1 ноября. В дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом в Приморском крае травмы получили пять человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла накануне вечером на трассе Артем — Порт Восточный. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, пересек «встречку», на которой, к счастью, никого не было, и съехал в кювет.

«В результате автомобильной аварии травмы получили 5 человек — 15-летний мальчик, девочки в возрасте 15 и 16 лет, а также 18-летняя девушка и 26-летний парень», — рассказали подробности в ГИБДД.

В настоящее время госавтоинспекторы проводят административное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает Deita.ru.

Автор: Алексей Громов
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