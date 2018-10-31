В Приморье начали асфальтировать объездной путь после обрушения моста

Владивосток, 31 октября. Дорожные работники асфальтируют временный объезд возле села Осиновка в Приморском крае, где рухнул мост, сообщили в краевой администрации.

Участок автодороги Осиновка–Кремово–Нефтебаза асфальтируют 20 единиц техники, планируется подготовить 1,2 км проезжей части. По поручению местных властей в районе было установлено освещение.

Напомним, что 25 октября в Осиновке обрушился мост, при инциденте погибли 25-летняя местная жительница и ее трехлетний ребенок. Конструкция обвалилась во время проезда по ней фуры, под обломками моста находилась смятая легковушка, пишет Deita.ru