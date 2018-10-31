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На получении взяток попалась врач в Приморском крае

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На получении взяток попалась врач в Приморском крае

Владивосток, 31 октября. Врача одной из городских поликлиник Находки обвиняют в многочисленных фактах взяточничества и служебного подлога.

Как сообща.т в региональной прокуратуре, заведующую отделением профессиональных осмотров медицинского учреждения подозревают в общей сложности в 35 случаях преступления закона.

Женщина поставила преступную деятельность буквально на поток: она вносила в медзаключения граждан несоответствующие действительности сведения об их осмотре, без выполнения полного объема исследований и получала за это деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Deita.ru.

Автор: Константин Терехов
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