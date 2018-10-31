Во Владивостоке неизвестный поджег дорогие машины

Владивосток, 31 октября. Накануне ночью во Владивостоке сгорели дорогие авто, припаркованные на стоянке.

В понедельник ночью на улице Толстого во Владивостоке неизвестный поджег три машины, припаркованные на автостоянке.Автомобили находились на охраняемой парковке, оснащенной камерами видеонаблюдения. Судя по записи, которая позднее появилась в Сети на канале Instagram автопатруль, на стоянку проник человек, который облил машины горючей жидкостью, а затем поджег их.

Как сообщает портал Deita.ru, хозяин одного из сгоревших внедорожников — старший по дому, и у него были некие разногласия с управляющей компанией.

Жители Владивостока в комментариях сетуют на то, что охраняемая стоянка не гарантирует безопасности оставленных на ней машин, несмотря на необходимость платить за нее.

По предварительным данным, в результате поджога обошлось без пострадавших, нанесен лишь материальный ущерб. Полиция занимается розыском злоумышленника.