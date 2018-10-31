Десять улиц были отремонтированы во Владивостоке

Владивосток, 31 октября. Во Владивостоке завершился комплексный ремонт десяти городских улиц, в ходе которого были восстановлены пешеходные зоны, заменены бордюры и отремонтирован ливневая канализация. Об этом сообщает администрация Владивостока.

Как сообщали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в нормативное состояние были приведены более 12 километров дорог.

По данным издания Deita.ru, на минувшей неделе завершился ремонт последнего участка – от дома 30/37 по улице Уборевича до дома 52 по улице Прапорщика Комарова. Отмечается, что ремонт этого участка была проведен благодаря экономии денежных средств, образовавшихся после прошедших ранее тендеров на ремонт городских улиц.

Строители сняли пришедшее в негодность покрытие из асфальтобетона и бетонных плит, заменили 18 люков, установили боле 150 дорожных бортовых камней, а также два слоя асфальтобетонного покрытия.