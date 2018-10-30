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Железная дорога свяжет две Кореи и Приморье

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Железная дорога свяжет две Кореи и Приморье

Владивосток, 30 октября. Железная дорога свяжет две Кореи и Приморский край. Соответствующую информацию передает DEITA.RU.

Южнокорейская провинция Канвондо намерена наладить железнодорожное сообщение с северокорейским городом Вонсан. Планируется, что поезда будут ходить через Приморье. Работы по восстановлению сообщения начнутся в текущем году.

Однако точная дата запуска первых поездов к настоящему момент не называется. Отметим, железная дорога даст возможность по Транссибирской магистрали достичь европейской части Российской Федерации.

Автор: Алексей Громов
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