Железная дорога свяжет две Кореи и Приморье

Владивосток, 30 октября. Железная дорога свяжет две Кореи и Приморский край. Соответствующую информацию передает DEITA.RU.

Южнокорейская провинция Канвондо намерена наладить железнодорожное сообщение с северокорейским городом Вонсан. Планируется, что поезда будут ходить через Приморье. Работы по восстановлению сообщения начнутся в текущем году.

Однако точная дата запуска первых поездов к настоящему момент не называется. Отметим, железная дорога даст возможность по Транссибирской магистрали достичь европейской части Российской Федерации.