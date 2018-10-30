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Во Владивостоке готовят к зимнему сезону пассажирские автобусы

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Во Владивостоке готовят к зимнему сезону пассажирские автобусы

Владивосток, 30 октября. К зиме готовы 95% автобусов МПВ «ВПОПАТ-1», готовность подвижного состава у остальных компаний-перевозчиков составляет 50 %.

Замена летних покрышек на зимние, ежегодное обслуживание и проверка отопительных систем пассажирских автобусов в столице Приморского края продолжаются. Не отвечающие требованиям безопасности автобусы будут снимать с линий до устранения замечаний, сообщает со ссылкой на управление транспорта администрации Владивостока Deita.ru.

В МПВ «ВПОПАТ-1» планируют завершить подготовку подвижного состава в ближайшие дни.

«На сегодня готовность техники к зиме оцениваем на 95 %, в ближайшие дни цифра будет доведена до 100 %», — цитирует директора предприятия Игоря Гнедько издание.

Автор: Виктор Мальцев
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