Во Владивостоке готовят к зимнему сезону пассажирские автобусы

Владивосток, 30 октября. К зиме готовы 95% автобусов МПВ «ВПОПАТ-1», готовность подвижного состава у остальных компаний-перевозчиков составляет 50 %.

Замена летних покрышек на зимние, ежегодное обслуживание и проверка отопительных систем пассажирских автобусов в столице Приморского края продолжаются. Не отвечающие требованиям безопасности автобусы будут снимать с линий до устранения замечаний, сообщает со ссылкой на управление транспорта администрации Владивостока Deita.ru.

В МПВ «ВПОПАТ-1» планируют завершить подготовку подвижного состава в ближайшие дни.