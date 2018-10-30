Синоптики предупредили о сильном ветре во Владивостоке
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Владивосток, 30 октября. Специалисты регионального метеорологического ведомства предупредили жителей столицы Приморского края о сильном ветре.
Синоптики считают, что сегодня во Владивостоке в течение дня порывы ветра северо-западного направления могут достигать 18 метров в секунду. При этом осадков, скорее всего? не будет, показания термометра не превысят +6 градусов.
«В Приморье местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер северо-западный до 11 м/c. Температура +2.. .+7 градусов, на севере — до -2», — сообщает Deita.ru.