Синоптики предупредили о сильном ветре во Владивостоке

Владивосток, 30 октября. Специалисты регионального метеорологического ведомства предупредили жителей столицы Приморского края о сильном ветре.

Синоптики считают, что сегодня во Владивостоке в течение дня порывы ветра северо-западного направления могут достигать 18 метров в секунду. При этом осадков, скорее всего? не будет, показания термометра не превысят +6 градусов.