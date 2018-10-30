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В мэрии Владивостока рассказали о безопасности движения по Рудневскому мосту

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В мэрии Владивостока рассказали о безопасности движения по Рудневскому мосту

Владивосток, 30 октября. В администрации столицы Приморского края рассказали о безопасности движения по Рудневскому мосту.

Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, мостовой переход находится в порядке и не представляет опасности для участников дорожного движения при выполнении всех предписанных правил.

«При соблюдении правил дорожного движения и установленных ограничений, о которых информируют знаки перед въездом на путепровод, движение по мосту не вызывает опасений», — уточнили в администрации Владивостока.

Как сообщает Deita.ru, городские власти напомнили, что в текущем году на Рудневском мост и подъездам к нему был проведен ремонт. Кроме того, сейчас идет проработка строительства нового мостового перехода в этом районе.

Как напоминает «Ридус», на прошлой неделе при обрушении моста через реку Осиновка в Приморском крае женщина и ребенок погибли в автомобиле, который придавило фурой.
 

Автор: Константин Терехов
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